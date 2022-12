Pas moins de 4.154 foyers ont été raccordés aux réseaux d’électricité et de gaz dans la wilaya de Bechar, au titre de l’exercice 2022, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale de la société nationale de distribution d’électricité et du gaz (Sonelgaz-distribution). Il s’agit de 2.272 foyers raccordés au réseau de distribution de l’énergie électrique et 1.882 autres au réseau de distribution de gaz naturel, à travers les différents groupements urbains et zones rurales, a précisé à l’APS la chargée de communication auprès de la même entreprise, Linda Mekkaoui. L’opération qui a été effectuée, durant la période allant du janvier au mois de novembre 2022, s’inscrit dans le cadre des efforts menés pour améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment dans les zones enclavées, a indiqué la même responsable. La wilaya de Bechar compte actuellement 73.427 foyers raccordés à l’électricité et 34.671 autres au réseau de gaz naturel, a-t-elle ajouté. Au total, 119 foyers situés dans les localités de «Guetrani» et de «Nif R’ha», relevant respectivement des communes de Bechar et de Béni-Ounif ont été raccordés l’année dernière au réseau de distribution de l’énergie électrique, avec la mobilisation d’une enveloppe de plus de 65 millions DA, selon la même source. n

