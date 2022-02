Pas moins de 2,4 km de câbles en cuivre du réseau téléphonique (fixe et internet) ont été volés ces derniers jours à travers plusieurs quartiers de la commune de Bechar, a-t-on appris dimanche auprès de la direction opérationnelle d’Algérie Telecom de Bechar. Ces vols, qui ont pénalisé plus de 1.000 foyers et autres structures à caractère publics, abonnés au réseau, ont causé des coupures à travers une dizaine de quartiers et groupements urbains et ont engendré de lourdes pertes financières à l’entreprise, a-t-on précisé. En plus de ces vols, il a été constaté le vol de 300 mètres-linéaires du réseau de liaison téléphonique et d’internet au chef-lieu de la commune frontalière de Lahmar (60 km au nord de Bechar), provoquant une coupure semi-générale des liaisons, vite réparées, a ajouté la source.

Des plaintes ont été déposées auprès des services de sécurité pour démasquer les éventuels auteurs de ces vols, a-t-on souligné. Par ailleurs, et dans le cadre de son plan de développement, Algérie-Télécom a lancé un projet de nouveau réseau de fibre optique jusqu’au domicile (FFTH) au profit de 3.000 foyers, notamment à la nouvelle cité AADL et la nouvelle zone d’urbanisme «Bleu», au sud de la commune de Bechar, en vue de moderniser les réseaux de téléphonie fixe et d’internet à haut débit. En plus de cette opération, plus de 50.000 abonnés à travers la wilaya vont bénéficier prochainement du réseau FFTH, a annoncé Algérie-Télécom. n

