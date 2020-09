Par Rachid R. et APS

Le nouveau wali de Béchar Mohamed Belkateb a été installé, hier samedi, dans ses nouvelles fonctions en remplacement de Ahmed Mebarki, lors d’une cérémonie organisée au niveau la salle de l’APW.

Lors de son allocution devant les directeurs de l’Exécutif, les chefs de daïra, les présidents d’APC et les représentants des médias et de la société civile, le nouveau wali a insisté sur le travail sur terrain pour répondre aux préoccupations des citoyens. «Je vais visiter toutes les localités de la wilaya et surtout les zones d’ombre, pour achever et continuer tout ce qui a été fait par les autres chefs d’exécutif dans cette vaste wilaya », a-t-il indiqué. Mohamed Belkateb a beaucoup de tâches fastidieuses à accomplir pour redorer l’image de cette région du Sud. Les principaux problèmes rencontrés par la population locale concernent tous les secteurs, notamment l’hydraulique, la santé, l’habitat et les travaux publics.

Le nouveau wali de Bechar a également affiché sa détermination à promouvoir les secteurs économiques de la wilaya, notamment ceux de l’agriculture, du tourisme ainsi que la relance du secteur de l’habitat, dans le but de donner une nouvelle impulsion au processus du développement dans cette wilaya frontalière du Sud-ouest, conformément aux orientations du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, et à œuvrer à la levée des différentes contraintes entravant le développement de cette région, tout en s’engageant à donner une nouvelle dynamique au développement des zones d’ombre dans la wilaya.

Il a également appelé la société civile et les cadres des différents secteurs à l’accompagner et à l’aider dans le cadre de la loi pour la concrétisation des objectifs tracés, à savoir l’amélioration et le renforcement du cadre de vie des habitants à travers les 21 communes de cette wilaya, à travers une réelle prise en charge de leurs préoccupations quotidiennes.

De son côté, M. Ahmed Mebarki a tenu à remercier tous ceux parmi les cadres de la wilaya qui l’ont accompagné pendant trois ans à la tête de l’exécutif de cette wilaya qui dispose d’énormes potentialités agricoles, touristiques, naturelles et minières pouvant être d’un apport important à son développement socioéconomique.

Articles similaires