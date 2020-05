Un laboratoire de dépistage rapide de la Covid-19, utilisant la technique de réaction de polymérisation en chaîne (PCR), a été mis officiellement en service par les autorités locales, samedi, au niveau du Centre anticancer de Béchar. Le laboratoire permettra l’élargissement du réseau de dépistage, d’une part, et répondra également aux préoccupations formulées par les citoyens et les professionnels de la santé de la région, d’autre part. Cette infrastructure, dotée d’un nouvel équipement médical de diagnostic rapide du coronavirus, va permettre un dépistage rapide des personnes suspectées, issues des wilayas du sud-ouest du pays. Acquis par la wilaya, en étroite coordination avec l’Institut pasteur d’Algérie (IPA), il permettra de diminuer la pression sur l’annexe de l’IPA d’Oran, qui reçoit les tests de dépistage de la Covid-19 de plusieurs wilayas du sud et de l’ouest du pays. Cette acquisition facilitera la réalisation des tests localement et à temps, contrairement aux premiers jours où les tests étaient transportés par route vers Alger ou Oran et dont les résultats n’étaient disponibles qu’au-delà de 24 heures. L’achat de cet équipement de dépistage de la Covid 19 a été décidé lors de la récente visite à la wilaya du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. R. R.

