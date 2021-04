La Recette principale d’Algérie Poste du chef-lieu de wilaya a été réhabilitée et mise en service, samedi, en présence du wali, du directeur régional d’Algérie Poste et des autorités locales. Les travaux de réhabilitation et d’extension de la nouvelle Recette ont duré 12 mois avec une enveloppe de 381 433,62 DA. En effet, ladite recette, située en plein centre-ville, est dotée au rez-de-chaussée de 12 guichets, une grande salle d’attente et des sièges dignes d’une Recette principale et les bureaux de l’administration se trouvent au 1er étage. La mise en service de cette nouvelle agence postale, qui va mettre fin au calvaire des habitants en matière de services d’Algérie Poste, a été accueillie favorablement par les habitants. R. R.

Articles similaires