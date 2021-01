Ils demandent le règlement définitif de leurs salaires. Plusieurs travailleurs de la station de contrôle de l ‘environnement du chef-lieu de wilaya de Béchar, ont organisé, hiermardi, un sit-in devant la Direction de l’environnement, pour réclamer le paiement de leurs salaires.

En effet, les travailleurs grévistes, brandissant des pancartes, demandent le paiement de 7 mois de salaire et interpellent les responsables concernés afin de régler ce problème en cette période de pandémie. Ils exigent aussi leur intégration pour qu’ils puissent s’acquitter pleinement de leurs missions et jouer un rôle important dans l’amélioration du milieu environnemental.

«Nous n’avons plus d’argent pour subvenir à nos besoins et nos familles vivent le calvaire en cette période hivernale», ont ajouté les protestataires. Contacté, un agent de cette station nous a déclaré que leur situation sociale se dégrade de jour en jour au su et au vu de tout le monde.R. R.

