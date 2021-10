La pénurie d’eau persiste à Béchar. En effet, les quartiers de la capitale de la Saoura sont sans eau depuis plus d’une semaine. Les habitants de plusieurs cités ont fermé tous les accès (entrées et sorties) de leurs quartiers pour protester contre la pénurie d’eau et le manque de communication de la part des responsables concernés. Selon le premier responsable de l’ADE, le manque d’eau est dû à un problème technique relatif à la coupure du câble électrique de la station de pompage de Kenadsa.

Il est à rappeler que la wilaya de Béchar a déjà bénéficié d’un important projet de transfert des eaux albiennes du champ de captage de la région de Boussir vers Béchar, qui avait pour objectif la sécurisation de l’alimentation en eau potable (AEP) des habitants des communes de Béchar, Kenadsa et Abadla.

Cet important projet a connu un retard suite à l’arrêt des travaux de l’entreprise ERTRHB Haddad, à qui on a confié la réalisation de deux réservoirs de 15 000 et 20 000 m3. En attendant des jours meilleurs, les habitants de cette région du sud-ouest du pays espèrent une meilleure prise en charge de ce problème qui n’a que trop duré.R. R.

