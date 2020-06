Décidément rien ne va plus dans la ville de Béchar. Les revendications se multiplient. Les habitants de plusieurs quartiers de la capitale de la Saoura (Lehdeb, Béchar djedid), confrontés au manque d’eau potable, ont eu recours à des pneus brûlés, des blocs de pierre et des troncs d’arbre, barrant la route. Il est à rappeler que la daïra de Béchar est alimentée en eau potable à partir du barrage de Djorf ettorba (65 km au sud de Béchar), qui a une capacité de stockage des eaux des crues de l’oued Guir, de 365 millions de mètres cubes. Ces dernières années malgré la réalisation de plusieurs projets de réhabilitation et d’augmentation des capacités de traitement des eaux de ce barrage, les habitants de cette région du sud du pays ne sont pas encore alimentés normalement en eau potable, surtout durant la saison estivale à cause de la baisse de la retenue du barrage due à la sécheresse. Pour assurer une alimentation régulière en eau potable de la population, les responsables du secteur de l’hydraulique ont inscrit un vaste projet de transfert des eaux de dix forages dans la région de Boussir vers la ville de Béchar. Ce projet qui connaît un retard de plus d’une année va permettre la réalisation d’une conduite de transfert sur 250 kilomètres, jusqu’à Béchar dont pourront également bénéficier les populations des villes de Kenadsa et d’Abadla. Par ailleurs, l’affichage depuis maintenant plus de 6 mois des listes des bénéficiaires de logements sociaux et de lots de terrain à bâtir continue à faire encore des mécontents dans cette ville du sud du pays. En effet, des dizaines de citoyens ont organisé des sit-in devant le siège de la wilaya pour exiger la distribution de ces logements et des aides au logement rural. Les bénéficiaires des 11 863 lots de terrains à bâtir demandent aussi la réalisation des différents réseaux à savoir l’assainissement, l’eau potable et l’électricité. Béchar, qui était l’une des plus belles communes de notre pays, ne semble plus en mesure d’attirer une grande foule, en ce sens que bon nombre de carences sont signalées et rendent la vie pénible dans certains quartiers de la ville. En effet, le cadre de vie des cités périphériques connaît une dégradation inquiétante, comme c’est le cas des quartiers Escadron, Gharassa et Béchar djedid. Dans ces quartiers, on constate de graves défaillances au niveau des canalisations des eaux usées, d’où un fort risque de maladies à transmission hydrique sans parler des désagréments dus aux odeurs nauséabondes et les dangers que cela représente. (Nous y reviendrons plus longuement dans notre édition du jeudi) <

