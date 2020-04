Les habitants de la capitale de la Saoura vivent ces derniers jours au rythme du confinement partiel, instauré depuis plus d’une semaine.

De Béchar, Rachid R.

Selon le dernier communiqué de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béchar, les agents de ce corps de sécurité ont procédé dans la nuit de mercredi à jeudi, à la mise en fourrière de 10 véhicules, 07 motocyclettes et arrêté 41 personnes, qui n’ont pas respecté les mesures de confinement partiel, interdisant le déplacement de toute personne hors de son domicile de 19H au lendemain à 07H du matin. Par ailleurs, nous avons constaté que certaines administrations et banques publiques de la ville de Béchar ne respectent pas pleinement les mesures de prévention dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19. Pour respecter les mesures de distanciation sociale et éviter tout contact physique entre individus, certaines banques ont limité l’accès des clients, poussant ces derniers à former des chaines interminables devant ces établissements financiers. Au niveau de plusieurs administrations publiques et privées nous avons constaté que la distance de sécurité d’au moins un mètre entre deux personnes comme mesure de prévention n’a pas été respectée et que les agents de ces établissements ne portent pas de masques de protection. Ces travailleurs peuvent mettre leur vie et celle des autres en danger. Par contre Algérie Poste a pris des mesures pour généraliser le port de ces masques au niveau de ses agences, qui accueillent quotidiennement des centaines de personnes possédant des comptes CCP. Au niveau de tous les bureaux de poste, les employés qui occupent des fonctions dans les métiers de guichet ou de caisse portent des masques de protection. Aussi, les responsables d’Algérie Poste au niveau local ont installé une zone de courtoisie d’un mètre au niveau de tous les bureaux de poste, pour éviter tout contact physique entre individus. Par ailleurs, nous avons appris qu’un premier principe d’accord vient d’être donné à la wilaya, pour la mise en place d’une annexe de l’institut Pasteur d’Alger, en vue d’assurer les tests du coronavirus. n

Saisie de 59 comprimés de psychotropes

et arrestation de 2 dealers

Les éléments de la 8e sûreté urbaine de Béchar ont mis fin aux activités d’un dealer, a-t-on appris auprès de la cellule de communication et des relations gé nérales de la Sûreté de wilaya de Béchar. L’opération a eu lieu, ces derniers jours, suite à des informations parvenues à la police, faisant état de la présence d’un individu, la trentaine, en possession d’une quantité de psychotropes. Aussitôt alertés et sur ordre du procureur de la République, les agents de police ont perquisitionné le local commercial du mis en cause. Cette fouille s’est soldée par la saisie de 59 comprimés de psychotropes de marque Ecstasy. La suite de l’enquête a permis aux policiers d’identifier et d’arrêter un autre mis en cause, la trentaine, qui a déclaré qu’il était le propriétaire de ces psychotropes. Présenté au Parquet, ces deux dealers ont été écroués par le magistrat instructeur.R. R.