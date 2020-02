Le dispositif mobile de surveillance et d’intervention contre le criquet pèlerin est actuellement actif à travers la région de Bechar, a appris hier l’APS des responsables de l’inspection de protection des végétaux de la direction des services agricole (DSA).

«Ce dispositif est composé d’une équipe terrestre de prospection et une autre d’intervention directe dans une zone de 800 ha qui renferme des conditions écologiques favorables à l’apparition du criquet pèlerin», a précisé à l’APS M.Youcef Bencherifi. «Mis en place depuis plus de deux (2) mois par l’institut national de la protection des végétaux (INPV), ce dispositif qui est aussi équipé d’un système de communication par radio, n’a détecté aucune présence à ce jour de criquet pèlerin à travers la région», a-t-il dit. «Ce dispositif qui s’inscrit au titre de la stratégie de surveillance et de lutte antiacridien de l’Algérie pourra a tout moment être renforcé dans le cadre de cette stratégie», a déclaré M.Bencherfi, qui ‘’déplore le peu de moyens mobiles dont dispose son inspection au titre de ses prérogatives de protection des végétaux à travers l’ensemble du territoire de la wilaya de Bechar’’. De son côté l’institut national de la protection des végétaux (INPV), à travers sa page officielle sur Internet, signale que la campagne estivo-automnale de surveillance et d’intervention contre le criquet pèlerin qui a été clôturée le 20 décembre 2019, a fonctionné avec un dispositif de surveillance et de lutte composé de 12 équipes dont 2 équipes aériennes déployées au niveau des zones de reproduction et du développement des criquets. Sur le plan écologique, les prospections réalisées durant (4) mois au niveau des secteurs du Hoggar, In Guezzam, Tin Zaouatine, Bordj Badji Mokhtar, Aoulef, Reggane, In Salah, Illizi et Djanet ont montré que les conditions écologiques installées dès les premières pluies estivales persistent à ce jour favorables au niveau de la majorité des secteurs visités. En effet, un tapis végétal diversifié composé de plantes annuelles et pérennes est bien développé notamment au niveau des principaux oueds touchés par les écoulements et aux périmètres agricoles, selon le même site de l’INPV. Les investigations réalisées sur une superficie globale de 112 648 ha dont 68 600 ha par voie aérienne, ont permis de signaler des présences acridiennes sous forme d’ailés et de larves solitaires. Les équipes opérant au niveau des wilayas frontalières de Tamanrasset , Adrar ont réalisé des interventions préventives contre les présences acridiennes sur une superficie globale de 856 ha, a-t-on expliqué . Les prévisions de l’INPV en matière de criquet pèlerin indiquent, que les principaux biotopes naturels abritant les conditions favorables de reproduction et de développement des criquets situés entre la bande de l’extrême sud et le Hoggar, abritent actuellement un potentiel acridien important à l’état dispersé. Par ailleurs, ce potentiel acridien pourrait se concentrer après dessèchement de la végétation et constituer des petits groupes denses d’ailés immatures. Les périmètres agricoles irrigués du Sahara central pourraient aussi constituer des microclimats favorables à la reproduction des populations acridiennes sédentaires, selon ce site officiel de l’INPV. (APS)