Après un retard de quatre mois par rapport à la date de lancement des travaux, le chantier de réalisation du Centre de formation académique sportif de la JS Saoura sera lancé à la fin du mois de janvier courant, a indiqué hier, mercredi, le chargé de la communication de la direction du club sociétaire de la Ligue 1. Abdelwahab Houceini, qui s’est exprimé pour l’APS, a indiqué que le retard a été observé pour «plusieurs considérations administratives et techniques», sans donner davantage de précision. Il a cependant souligné l’importance du projet pour le football et le sport dans la région et même pour le reste du pays, eu égard à l’envergure du projet. Le futur centre occupera une surface de 6 hectares au sud de la commune de Béchar. Cinq terrains d’entraînement, une piste d’athlétisme de 400 mètres, une piscine semi-olympique, des gradins d’une capacité d’accueil de 1 000 places, en plus d’une salle omnisports seront ainsi réalisés. Le site comprend également cinq classes de cours destinées à l’encadrement pédagogique. L’ambition du club de la JS Saouara est de faire de ce centre de formation académique «une véritable école pouvant pourvoir la JS Saoura en joueurs de qualité et de niveau». Le futur centre verra aussi la réalisation de plusieurs autres installations, dont des salles de soins et de massage, des bureaux pour le personnel médical et paramédical, ainsi qu’un hôtel de 34 chambres et 8 boutiques pour la commercialisation des différents produits dérivés du club et autres équipements sportifs», a fait savoir M. Houceini. Selon les estimations, le centre sera fin prêt pour son inauguration en 2024, soit un délai de livraison de vingt-quatre mois. n

Articles similaires