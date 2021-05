Les habitants de la wilaya de Béchar attendent avec impatience la réalisation d’un hôpital spécialisé dans la prise en charge des grands brûlés, la chirurgie plastique et la greffe cutanée.

Selon les observateurs, cette infrastructure ne sera réalisée dans cette vaste région du sud du pays qu’après l’inscription et l’achèvement du projet du futur CHU de Béchar. Il est à rappeler qu’il y a plus d’une décennie qu’on entend parler d’un projet de réalisation d’un centre régional des grands brûlés dans le Sud-Ouest du pays. Mais cela reste un rêve pour la population et les brûlés, qui sont obligés de se déplacer par route vers le Nord du pays, avec tous les risques liés à la circulation et l’éloignement.

Ces dernières années, plusieurs patients brûlés sont décédés en cours d’évacuation vers les CHU du Nord du pays, à 700 km du chef-lieu de wilaya de Béchar. Contacté, un élu local nous a déclaré qu’il y a urgence de prendre en charge localement en matière de santé les habitants du Grand-Sud, en réalisant un hôpital régional des grands brûlés doté d’équipements médicaux ultramodernes, conformes aux normes internationales liées au traitement des brûlures causées par les activités industrielles et domestiques.R. R.

