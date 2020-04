La clinique ophtalmologique régionale algéro-cubaine de Bechar, sera désormais dédiée à la prise en charge des cas de personnes atteintes du nouveau coronavirus (Covid-19), annonce, ce mercredi, l’APS en citant de la cellule locale de crise intersectorielle pour le suivi et la lutte contre la propagation de la pandémie. Des mesures ont été prises et des moyens humains et des équipements médicaux ont été affectés à cette structure hospitalière pour la prise en charge des malades et des personnes suspectées atteintes par le COVID, précise la même source. De par ses structures et installations et son emplacement géographique au nord de la commune de Bechar, cette unité hospitalière est ‘’adéquate pour prendre en charge les malades atteints par le Covid-19’’, selon des spécialistes médicaux locaux mobilisés au titre du suivi et la lutte contre le coronavirus. Disposant d’une capacité de 40 lits, extensible pour les besoins de la prise en charge médicale des malades, cette structure hospitalière a été renforcée en équipements médicaux spécialisés, a-t-on signalé. Cette clinique pourra être éventuellement soutenue dans le besoin par les autres hôpitaux de la wilaya, notamment l’hopital Tourabi Boudjemaa de Bechar qui dispose d’une capacité de 240 lits, de celui de Béni-Abbes (120 lits) ainsi que de plusieurs polycliniques localisées dans les grandes agglomérations de la région, a-t-on ajouté. Outre cette opération, le secteur de la Santé a lancé, en collaboration avec celui de la Formation et de l’Enseignement professionnels, un atelier de confection de tenues de protections et autres masques pour les besoins des personnels médicaux et paramédicaux de la région, a fait savoir Mustapha Ijar, responsable local du secteur.

