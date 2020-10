Suite à des renseignements parvenus à la police, faisant état de la commercialisation de drogue par un individu, les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar ont identifié le suspect et procédé à une perquisition à son domicile , qui s’est soldée par la saisie de 316 g de kif et 25 comprimés psychotrope et 2 cutters, indique le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de wilaya. Le dealer, qui avait des précédents judiciaires, a été écroué par le magistrat instructeur près le Tribunal de Béchar.



17 746 opérations de contrôle effectuées par la police

Le bilan mensuel de septembre des services de la sécurité publique, relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, fait état de 17 746 opérations de contrôle et tâches accomplies, dont l’intensification des actions de la brigade avec le radar, qui a enregistré 19 opérations de contrôle de vitesse, l’organisation de 141 barrages fixes et mobiles de contrôle routier, en plus de 1 345 patrouilles pédestres et véhiculées. Durant ce mois, 313 permis de conduire ont été retirés et 38 véhicules mis en fourrière. Au cours de la même période, les services de la Sûreté de wilaya de Béchar ont mis en fourrière 39 motos, pour infraction de la loi, sans casque ou pour défaut de documents réglementaires et pour non-respect des mesures de confinement sanitaire, a-t-on appris auprès des responsables.

R. R.

Articles similaires