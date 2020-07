L’inspecteur régional de la police du sud-ouest du pays, le contrôleur Moussa Belabbès, représentant le Directeur général de la Sûreté nationale, a procédé mardi, au siège de l’Unité républicaine 501 de Béchar, à l’installation officielle du nouveau chef de la Sûreté de wilaya de Béchar, Abdelkrim Mokadem, en remplacement de Nasreddine Djakboub, en présence du wali, du président de l’APW et des autorités civiles, militaires et judiciaires de la wilaya. Selon le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de wilaya de Béchar cette installation vient en application d’une série de mutations tracées par la Direction générale de la Sûreté nationale. Elle vise, à travers ce dernier mouvement qui a touché plusieurs chefs de Sûreté de wilaya, la consécration de la culture de l’alternance pour offrir les mêmes chances à toutes ses compétences professionnelles. Dans une allocution prononcée à l’occasion de l’installation du nouveau chef de Sûreté de wilaya de Béchar, le Contrôleur de police a tenu à remercier Nasreddine Djakboub pour les efforts qu’il a fournis au cours de la période qu’il a passée dans la wilaya de Béchar.R. R.

Articles similaires