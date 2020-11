Dans le cadre de la prise en charge des préoccupations des citoyens et du renforcement du principe de la police de proximité, l’inspecteur régional de la police du sud-ouest a procédé à l’inauguration du nouveau siège de la 1re Sûreté urbaine de la ville de Béchar. En effet, cette dernière, qui va renforcer la sécurité au niveau du chef-lieu de wilaya, a été mise en service en présence des autorités locales civiles et militaires et des chefs de service de la Sûreté de wilaya. Selon le communiqué de la cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de wilaya, l’ancien siège de a été affecté à la Brigade de recherche et d’intervention (BRI).R. R.

