La Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (Sadeg), filiale du groupe Sonelgaz, a annoncé, lundi 3 janvier 2022 dans un communiqué, la création de deux zones de distribution à Béchar et Ouargla en vue de l’amélioration du service public. Neuf directions de distribution relèveront de la zone de distribution de Béchar, à savoir les wilayas d’Adrar, Béchar, El Bayadh, Naama, Saïda, Tindouf, Beni Abbès, Bordj Badji-Mokhtar et Timimoun. La zone de distribution de Ouargla aura en charge 14 directions de distribution, en l’occurrence Ouled Djellal, El Meniaa, In Salah, Djanet, El Meghaier, Touggourt, In Guezzam, Biskra, Laghouat, Tamanrasset, El Oued, Ghardaïa, Ouargla et Illizi. Les deux sièges des zones de distribution ont été aménagés et équipés par la Sadeg dans le souci de «réunir des conditions de travail propices et d’insuffler une nouvelle dynamique à ses diverses activités permettant à la société d’être en tête et offrant des opportunités de travail aux compétences nationales et locales».

