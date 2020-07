Le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables organise, du 11 au 21 juillet, une formation sur l’environnement, par visioconférence, au profit de plusieurs journalistes. Initié par le ministère de la Communication et celui de l’Environnement et des Energies renouvelables, ce programme entre dans le cadre de la Convention de partenariat signée entre les deux départements ministériels. L’objectif principal de ce programme de formation est de permettre aux journalistes d’acquérir et d’approfondir leurs connaissances sur la préservation de l’environnement et le développement durable et de leur permettre de contribuer à l’instauration d’une culture environnementale à travers la sensibilisation à la protection de l’environnement. Pour bien préparer cette rencontre, la Direction de l’environnement de Béchar a organisé, mardi, une journée de sensibilisation au profit des représentants locaux de la presse, à la Maison de l’environnement, au cours de laquelle la directrice de cette structure a insisté sur le rôle majeur que la presse peut jouer pour faire prendre conscience des problèmes environnementaux. Elle a donné un aperçu sur ces journées de formation, qui auront à traiter 5 thèmes relatifs à la conservation de la biodiversité, la gestion intégrée des déchets, l’économie verte et les énergies renouvelables, l’éducation environnementale pour un développement durable et la production propre et la consommation durable. Ces communications seront animées par des experts spécialisés dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelables.R. R.

