Le nouveau wali de Béchar a du pain sur la planche pour satisfaire la population locale.

de Béchar, R. Rachid

Celui qui visite cette ville pour la première fois remarquera que l’aspect architectural et urbanistique spécifique au Sud n’a pas été respecté. Une ville, qui perd petit à petit son visage d’antan, la conception des constructions spécifiques au Sud n’a jamais été respectée et les constructions illicites n’ont pas fait l’objet de démolition. L’oued de Béchar, qui n’a subi aucune opération d’aménagement, malgré les promesses des responsables locaux et centraux, est devenu une source de pollution suite au déversement des eaux usées. Pour sécuriser cette région du Sud en alimentation en eau potable, les services concernés ont inscrit un grand projet de transfert des eaux (albiennes) de Boussir vers les communes de la daïra de Béchar. Actuellement, ce projet hydraulique d’envergure, d’un coût global de 9,5 milliards DA, n’a pas été achevé, la réalisation de deux réservoirs a pris du retard. La ville de Béchar, qui compte actuellement 200 000 habitants, présente depuis quelques années une image négative. En effet, cette ancienne commune, qu’on appelle capitale de la Saoura, n’a pas connu de développement digne de cette région. Les habitants de cette commune attendent avec impatience la réalisation d’un CHU, d’une faculté de médecine et d’un centre régional pour les grands brûlés. L’Etat a déboursé plusieurs milliards de centimes pour la construction d’espaces culturels et sportifs pour les jeunes, les adolescents et même les adultes, mais, aujourd’hui, le constat est amer en l’absence d’initiatives culturelles réfléchies. Béchar, ancienne ville, ne compte aucune salle de cinéma, la seule qui existait a été transformée par l’APC en salle des fêtes. Le seul jardin de la ville de Béchar, qui a été sérieusement touché par les intempéries d’octobre 2008, est dans un état lamentable. Le manque de piscines pousse les jeunes à se baigner dans les eaux troubles de l’oued Béchar en s’exposant au risque de noyade et de maladies. n