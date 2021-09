Une enquête judiciaire a été ouverte par la police judiciaire (PJ), relevant de la sûreté de la wilaya de Bechar suite à la disparition d’un enfant âgé de quatre (4) ans, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication de ce corps sécuritaire. «Une enquête judiciaire a été diligentée sous la supervision du procureur de la république prés le tribunal de Bechar, pour retrouver l’enfant Houaychi Ahmed Soheib disparu jeudi dans la soirée de son lieu d’habitation situé à proximité d’un oued et d’un canal d’évacuation des eaux usées au quartier de Bechar-Djedid au sud de Bechar et ce dès l’annonce de sa disparition par ses proches» a-t-on précisé. « Les éléments des mêmes services enquêtent actuellement sur le terrain en collaboration avec d’autres services de police, de la gendarmerie nationale et la protection civile», a-t-on souligné. Les opérations de recherches qui se sont poursuivis tôt ce matin pour la deuxième journée consécutive n’ont, malheureusement, pas permis de retrouver l’enfant disparu en cette demi journée du samedi, a indiqué, pour sa part, le sous –lieutenant Baali Abou Bakr Sedik, responsable de la cellule de communication de la direction de la protection civile. «Nos éléments dotés de moyens logistiques conséquents ont procédé à l’exploration d’un puits et d’un jardin situé à proximité du lieu de la disparition de l’enfant, ainsi que le ratissage d’une vaste zone à proximité de l’oued et du canal d’évacuation des eaux usées», a-t-il fait savoir.

