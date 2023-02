Des membres de la Commission de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des affaires religieuses du Conseil de la nation, conduite par son président le professeur Mohamed Boubekeur, ont entamé dimanche une visite dans la wilaya de Béchar. «Chargée par le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, en vertu des dispositions de l’article 137 (alinéa 2) de la Constitution et des articles 50 et 51 du règlement intérieur du Conseil de la nation, la mission d’information va nous permettre de prendre connaissance de visu des réalités des secteurs locaux de l’Education nationale, de la Formation, de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et des Affaires religieuses’’, a précisé à l’APS, le sénateur Ghazi Djabri, membre de la Commission. «Les membres de la Commission auront durant deux jours à visiter et inspecter plusieurs installations relevant de ces différents secteurs à Béchar», a-t-il expliqué. «La Commission qui séjournera jusqu’au 4 mars prochain, visitera aussi des structures similaires dans les wilayas de Béni-Abbès et Timimoun», a ajouté M. Djabri. A l’issue de la mission, un rapport sur la situation des secteurs de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique et des Affaires religieuses à travers ces wilayas du Sud-ouest du pays, sera présenté au président du Conseil de la nation et aux hautes autorités du pays, a-t-il conclu.

Articles similaires