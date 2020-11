Les éléments des 5e et 9e Sûretés urbaines, relevant de la Sûreté de la wilaya de Béchar, ont démantelé ces derniers jours un réseau spécialisé dans le trafic de drogues et saisi une grande quantité de kif traité et deux véhicules. L’opération a été menée suite à l’exploitation de renseignements faisant état de la présence d’un réseau criminel national activant dans le domaine de trafic de drogues (kif traité), à partir des frontières ouest du pays. Aussitôt alertés, les policiers des deux Sûretés urbaines ont entamé des investigations qui se sont soldées par l’arrestation du principal mis en cause au niveau de la ville de Béchar. La perquisition du domicile du suspect a permis aux policiers de découvrir 6,450 kg de kif traité et d’arrêter deux autres suspects qui étaient à bord d’un véhicule de marque Renault Master, immatriculé à Alger. La suite des investigations a permis aux policiers d’arrêter 3 autres individus et de saisir 48 g de kif, un véhicule de marque Hyundai Accent et une somme de 50 000 DA. Les mis en cause seront présentés devant le Procureur de la République près le Tribunal de Béchar pour trafic de drogues, constituant une grave menace pour la sécurité et l’économie nationales et la santé publique. R. R.

