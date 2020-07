En l’espace de 48 heures, la ville de Béchar a connu plusieurs mouvements de protestation pour dénoncer la « mauvaise gestion de la pandémie de la Covid-19 ». En effet, des dizaines d’activistes de la société civile organisent quotidiennement des sit-in devant l’entrée principale du siège de la wilaya pour demander le départ du wali, du Directeur de la santé et de la population ainsi que les élus. Ils accusent ces derniers d’être responsables de l’état de détérioration du secteur de la santé et de la gestion de la pandémie de Covid-19.

Sous un soleil de plomb, les citoyens ont brandi des pancartes sur lesquelles ils demandent le départ du wali, du DSP et des élus, tout en dénonçant un « Système défaillant «, « La wilaya de Béchar agonise «. Contacté, un représentant de la société civile nous a déclaré que l’objectif de cette protestation pacifique est de dénoncer la « gestion catastrophique » de la pandémie et les « faux rapports » que les responsables de la wilaya auraient adressés aux hautes autorités sur les décès imputés à la Covid-19. Il a aussi dénoncé le manque de médicaments et de matériel adéquat pour faire face à cette pandémie dévastatrice. Les citoyens, qui poursuivent leur mouvement, demandent au ministre de la Santé de doter les structures sanitaires de cette région du Sud en moyens humains et matériels nécessaires à la bonne prise en charge des malades atteints du Covi-19 et d’envoyer une autre commission d’enquête pour déterminer la responsabilité dans la gestion de la pandémie. Aussi, des dizaines de médecins et paramédicaux du service des urgences de l’hôpital Tourabi-Boudjemaa ont organisé un sit-in à l’intérieur de cette structure hospitalière pour dénoncer les mauvaises conditions de travail dues au manque de moyens. Les travailleurs qui refusent d’endosser la responsabilité dans ce genre de situation dénoncent la présence de malades atteints de Covid-19 au niveau de leur service, ce qui a entraîné, selon eux, la contamination de plusieurs médecins et paramédicaux. De leur côté, les membres de l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de Béchar ont installé une commission d’enquête, lors de la deuxième session ordinaire, pour faire toute la lumière sur les différents aspects de gestion de cette crise sanitaire et examiner les voies et moyens pour renforcer le secteur de la santé afin de faire face à cette situation sanitaire sensible. Cette commission d’enquête tant attendue par la population locale vise à renforcer le secteur de la santé en moyens humains et techniques dans l’objectif d’améliorer la prise en charge des malades. Par ailleurs, les habitants de cette région du Sud attendent avec impatience les résultats de la commission d’enquête dépêchée dernièrement par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Abderrahmane Benbouzid. Cette dernière a entendu plusieurs employés du secteur de la santé, des organismes administratifs, du personnel médical et paramédical, des syndicaux, ainsi que des représentants de la société civile et des membres de l’Assemblée.

Ladite commission s’est rendue à Béchar à la demande des membres de l’Assemblée nationale au ministre de la Santé. Elle s’est concentrée sur les causes de l’augmentation du nombre de décès enregistrée ces derniers jours et sur la gestion de la crise de la pandémie de Coronavirus dans la wilaya de Béchar. R. R.