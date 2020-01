Les éléments de la 3e Sûreté ureté urbaine, relevant de la Sûrté de wilaya de Béchar ont arrêté ces derniers jours un repris de justice auteur de plusieurs actes criminels. L’opération a eu lieu suite à une plainte pour agression et vol d’un sac, commis par une personne, à l’intérieur du périmètre d’un cirque, déposée par une acrobate de nationalité colombienne, exerçant dans le célèbre Cirque Amar «Il Florilegio», actuellement en tournée dans la wilaya de Béchar. Aussitôt alertés, les agents de la 3e sûreté urbaine, en coordination avec le service de la police judiciaire et les différentes unités de ce corps de sécurité ont entamé des investigations, sur la base de la description donnée par la victime, qui a présenté un certificat d’incapacité de 21 jours. Les recherches des policiers se sont soldées par l’identification du mis en cause, la vingtaine, repris de justice. La perquisition du domicile familial du suspect a permis à la police de l’arrêter, de récupérer les objets volés (sac, appareil photo) et de saisir 5,9 g de kif et des armes blanches. La suite de l’enquête a montré que cet individu est aussi l’auteur des autres actes criminels. Présenté au parquet, le mis en cause a été condamné à 5 ans de prison ferme assortis d’une amende de 500.000 DA et à la même peine pour les autres affaires de vol ainsi que deux condamnation à 6 mois de prison ferme et une amende de 20.000 DA pour détention d’armes blanches et de kif.

