Ayant agi énergiquement sur des informations fiables et exploitées judicieusement, les éléments de police de la daïra de Kenadsa, relevant de la Sûrté de wilaya de Béchar, ont réussi tout récemment à mettre un terme aux agissement d’un individu, la trentaine, tristement célèbre dans le trafic de drogue, apprend-on d’un communiqué de la cellule de communication et des relations générales. A l’issue d’une enquête approfondie appuyée par d’intenses investigations, ils sont parvenus à arrêter cet individu et saisir une quantité de 233, 9 g de kif traité, au niveau de la daira de Kenadsa, située à 18 km à l’ouest de Béchar. Présenté au parquet, le mis en cause a été écroué par le magistrat instructeur, près le tribunal de Bechar, pour détention de drogue. R. R.

