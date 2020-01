Poursuivant leurs opérations de lutte contre les activités des réseaux criminels, dans le domaine de la commercialisation des drogues et dans le cadre de la coordination sécuritaire, les éléments de police du service régional de lutte contre le trafic de drogue et de psychotropes de Bechar, en coordination avec ceux du secteur militaire de la 3e Région militaire ont réussi à mettre en échec une tentative de trafic d’une importante quantité de psychotropes, a-t-on appris auprès de la cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de wilaya de Bechar. L’opération a eu lieu, ces derniers jours, suite à des informations parvenues à la police faisant état de la présence d’un individu, la vingtaine, en possession d’une quantité de psychotropes. Aussitôt alertés, les agents des forces combinées ont arrêté un dealer, qui se trouvait à bord d’un bus reliant Oran à Bechar, en possession de 1030 comprimés de psychotropes et une somme de 11 milloins de centimes, au niveau d’un point de contrôle sécuritaire. Présenté au Parquet, le mis en cause a été écroué par le magistrat instructeur, pour détention et commercialisation de psychotropes.R. R.

