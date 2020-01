Dans le cadre de la lutte contre le crime sous ses diverses formes, notamment le trafic de drogue, les éléments de la brigade de recherche et d’intervention (BRI), relevant de la Sûreté de wilaya de Bechar, ont mis fin ces derniers jours aux activités d’un dealer, la trentaine, et ont saisi une quantité de kif et de psychotropes. En effet, suite à des renseignements faisant état de la présence d’un individu, qui commercialisait de la drogue, les éléments de la BRI ont perquisitionné le domicile de cet individu, sur ordre du procureur de la République.

Cette procédure s’est soldée par la saisie de 103 g de kif traité et 17 comprimés de psychotropes. Présenté au parquet de Bechar, le mis en cause a été condamné à 3 ans de prison ferme. R. R.

