Les éléments de la 7e Sûreté urbaine, relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, ont arrêté dernièrement quatre individus pour association de malfaiteurs et vol par agression, a-t-on appris auprès des responsables de la cellule de communication et des relations générales de ce corps de sécurité à Béchar.

En effet, suite à un appel au secours lancé par les victimes de ce méfait sur le numéro 1548, les policiers qui se sont rendus sur les lieux ont obtenu de l’une des deux victimes les signalements des agresseurs qui l’ont attaquée au niveau de la zone industrielle et lui ont pris son téléphone portable sous la menace d’une épée et ont pris la fuite à bord d’un véhicule. Les recherches menées dans cette cité se sont soldées par l’arrestation de 4 individus âgés entre 21 et 27 ans, roulant à bord du véhicule signalé.

Les policiers ont aussi retrouvé l’épée et le téléphone volé. Présentés au Parquet, les quatre mis en cause ont été écroués par le magistrat instructeur en attendant leur comparution devant le Tribunal. R. R.