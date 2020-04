Poursuivant leurs opérations de lutte contre les activités des réseaux criminels, dans le domaine de la commercialisation des drogues, les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) ont mis fin aux agissements de plusieurs trafiquants de drogue et saisi une quantité de kif traité et de psychotropes. La première opération a eu lieu, ces derniers jours, suite à des informations parvenues à la police faisant état de la présence d’un individu en possession d’une quantité de psychotropes. Aussitôt alertés, les agents de ce corps de sécurité ont procédé à l’arrestation de deux individus, le premier en possession de 17,4 g de kif traité, 2 000 DA et 3 cutters et le deuxième en possession d’un petit morceau de kif. La perquisition du domicile d’un des mis en cause a permis aux policiers de saisir 118 g de kif traité, 67 comprimés de psychotropes et la somme de 75 000 DA et d’arrêter son frère en possession de 1,1 kg de kif traité. Dans le même cadre, les éléments de la Brigade de lutte contre les drogues ont traité durant la même période une deuxième affaire, ou un individu a été arrêté en possession d’un litre d’une solution psychotrope et une somme de 2 500 DA. La perquisition du domicile du mis en cause a permis à la police de saisir 582 comprimés de psychotropes de différentes marques et 8 bouteilles de solution psychotrope. Selon notre source, les mis en cause feront l’objet de présentation devant le Procureur de la République, près le Tribunal de Béchar. n

Articles similaires