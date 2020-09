Poursuivant leurs opérations de lutte contre les activités des réseaux criminels, les éléments de la 4e Sûreté urbaine de Béchar ont arrêté deux individus pour coups et blessures volontaires avec préméditation, commis à l’aide d’armes blanches.

Selon les responsables de la cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de wilaya de Béchar, l’opération a eu lieu, ces derniers jours, suite à une plainte déposée par deux victimes de coups et blessures volontaires commis à l’aide d’armes blanches par deux inconnus. Aussitôt alertés, les agents du corps de sécurité ont procédé à l’arrestation de deux suspects, des repris de justice, qui ont été reconnus par les victimes. Présentés au Parquet, les deux mis en cause ont été écroués par le magistrat instructeur près le Tribunal de Béchar.R. R.

Articles similaires