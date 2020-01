Vingt-deux (22) trafiquants de kif traité et de psychotropes ont été arrêtés par les éléments de la brigade de lutte anti-drogue de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Béchar durant le mois de décembre 2019, a-t-on appris mardi de la cellule de communication et d’orientation de la sûreté de wilaya. Ces arrestations, qui ont lieu dans le cadre de 19 affaires criminelles, dont huit concernant la commercialisation de kif traité, ont permis l’arrestation de neuf trafiquants de drogue et la saisie de 851 grammes de kif traité, a-t-on précisé. En matière de prévention et de lutte contre la commercialisation illégale de psychotropes, sur les onze affaires traitées au cours du même mois, dont quatre touchant à la commercialisation illégale de ces produits, il a été enregistré l’arrestation de 13 individus et la saisie de 266 comprimés de psychotropes de différentes marques et dosages, a-t-on ajouté.

Sur l’ensemble des individus impliqués dans ces 22 affaires, neuf ont été placés en détention provisoire par la justice, trois ont été placés sous contrôle judiciaire, tandis que dix autres ont fait l’objet d’une citation directe devant le tribunal compétent à Béchar, selon la même source. En ce début du mois de janvier, trois autres trafiquants en possession de 40,9 grammes de kif traité destinés à la commercialisation illégale, ont été arrêtés et présentés à la justice qui a ordonné leur mise en détention provisoire en attendant leur comparution devant la juridiction compétente, a-t-on fait savoir.

