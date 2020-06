Un accident mortel de la circulation s’est produit, ce weekend aux environs de 17H, sur la route reliant Kenadsa au barrage Djorf Torba, apprend-on de la Protection civile. La victime, qui était à bord d’un véhicule de marque Renault Megane, qui a dérapé sur cette route accidentée, est décédée avant son arrivée à l’hôpital de Kenadsa, alors que l’autre passager était dans un état de choc lors de l’intervention des éléments de la Protection civile.

Saisie de 388 comprimés de psychotropes

Poursuivant leurs opérations de lutte contre les activités des réseaux criminels dans le domaine de la commercialisation de drogues, les éléments de la Police judiciaire, relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, ont mis fin ces derniers jours aux agissements d’une trafiquante de drogue et ses complices et saisi une quantité de psychotropes.

En effet, suite à des informations parvenues à la police faisant état du stockage et de la vente de substances psychotropes au niveau de son domicile, par une femme, âgée d’une trentaine d’années, les agents de ce corps de sécurité ont procédé à la perquisition du domicile de cette personne suspecte qui s’est soldée par la saisie de 388 psychotropes de différentes marques et de différents dosages et une somme de 8 000 DA. Selon le communiqué de presse de la cellule de communication et des relations générales de la Sûreté de wilaya de Béchar, cette femme et ses complices seront présentés devant les instances judiciaires.R. R.

