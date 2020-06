De Béchar, Rachid R.

Afin de veiller au respect des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de coronavirus, les agents de police ont engagé des poursuites judiciaires contre 871 personnes.

Le bilan établi par les éléments de police relevant de la sûreté de wilaya, pour la première quinzaine du mois de juin, fait état de l’interpellation de 871 individus qui seront déférés devant la justice pour infraction du confinement sanitaire, interdisant le déplacement de toute personne horAs de son domicile de 19H au lendemain à 07H, décidées par les hautes autorités du pays et ont mis en fourrière 577 véhicules et 36 motocyclettes pour une durée de huit jours. Pour rappel, les services de la sûreté de wilaya de Béchar ont effectué des campagnes de sensibilisation, sur les procédures de sortie progressive du confinement sanitaire, en faveur des citoyens et des commerçants, en effectuant des sorties sur le terrain afin de les inciter au respect strict de toutes les mesures de prévention et de précaution face au Covid-19, en particulier le port obligatoire de masques de protection ou de bavettes, le respect de la distanciation physique.

