Les services de la sécurité publique, relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar ont enregistré 70 accidents corporels de la circulation, en milieu urbain, qui ont causé 5 décès et des blessures à 75 personnes, au cours des sept premiers mois de l’année en cours, a-t-on appris auprès des responsables de la cellule de communication et des relations générales de ce corps de sécurité à Béchar. L’analyse du bilan de ces accidents corporels enregistrés au cours de cette période montre que le facteur humain est la cause directe de cette hécatombe avec 94,2%, ce qui correspond à 66 accidents.

Deux individus arrêtés pour port d’armes blanches

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité urbaine sous toutes ses formes, les policiers de la 2e Sûreté urbaine, relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, ont réussi cette semaine, dans deux affaires distinctes, à arrêter deux suspects en possession d’armes blanches. En effet, lors de patrouilles effectuées par les policiers dans cette ville du Sud, un suspect a été repéré et arrêté. La fouille corporelle légale de cet individu a permis aux policiers de saisir une arme blanche et un petit morceau de kif destiné à la consommation personnelle. Présenté au Parquet, le mis en cause a été écroué par le magistrat instructeur près le Tribunal de Béchar pour port d’arme blanche et détention de drogue. Dans une autre affaire, les mêmes éléments ont arrêté un autre individu, près de Souk Erahma de la ville de Béchar, en possession d’une arme blanche. Présenté devant le Procureur de la République près le Tribunal de Béchar, il a été mis sous mandat de dépôt en attendant sa comparution.R. R.

Articles similaires