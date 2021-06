Les épreuves de l’examen de fin de cycle primaire session 2021 ont eu lieu, hier mercredi, à travers toutes les communes de la wilaya, avec la participation de plus de 7 435 élèves répartis sur 132 centres, dont 81 au niveau du chef-lieu de wilaya.

Pour cette année scolaire, 3 743 garçons et 3 692 filles sont concernés. Parmi ces candidats, répartis sur 132 centres d’examen, on a enregistré 1 064 de la wilaya de Beni Abbès, répartis sur

21 centres. Des candidats, encadrés par plus de 1 500 enseignants dont

132 chefs de centre et 132 chargés du contrôle médical, ont été examinés dans trois matières, à savoir la langue arabe et les mathématiques durant la matinée et la langue française dans l’après-midi. Par ailleurs, les éléments de la Gendarmerie nationale et ceux de la Sûreté de wilaya ont mis en place un dispositif de sécurité à l’occasion de cet examen de fin d’année, en assurant tous les moyens humains et matériels pour son bon déroulement.R. R.

Articles similaires