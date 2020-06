Le bilan mensuel du mois de mai des services de la sécurité publique, relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, fait état de 6 905 opérations de contrôle et tâches accomplies, dont l’intensification des actions de la brigade avec le radar, qui a enregistré 29 opérations de contrôle de vitesse, l’organisation de 380 barrages fixes et mobiles de contrôle routier, en plus de 1 230 patrouilles pédestres et 2 647 véhiculées. Durant cette période, 61 070 opérations contrôles de véhicules ont été effectuées, qui se sont soldées par 241 P-V d’infractions dressés, 158 permis de conduire retirés et 367 mises en fourrière. Quant aux motocyclettes, les mêmes services ont enregistré plusieurs infractions, qui se sont soldées par 228 mises en fourrière. Au cours de la même période, les services de la Sûreté de wilaya de Béchar ont recensé 5 accidents de la circulation en milieu urbain, qui ont causé 1 décès et des blessures à 4 personnes. L’analyse de ce bilan montre que le facteur humain est la cause principale de ces accidents.

Articles similaires