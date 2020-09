Les épreuves de l’examen du brevet d’enseignement moyen (BEM), session 2020, ont débuté ce lundi et se poursuivront jusqu’au 9 du mois en cours, à travers toutes les communes de la wilaya. Sur les 6 669 élèves inscrits à cet examen peu de candidats ont rejoint les 34 centres d’examen réquisitionnés. Les candidats seront examinés sur trois matières, à savoir la langue arabe et les sciences physiques durant la matinée et l’éducation islamique et civique pour l’après-midi. Pour garantir la santé et la sécurité des candidats lors de cet examen, compte tenu des risques encourus lors des contacts entre les élèves, un protocole de mesures de prévention de la pandémie du nouveau coronavirus est prévu dans les centres de déroulement. Il sera question, selon le protocole, de mettre à disposition des candidats des petites bouteilles d’eau et prévoir 4 professeurs pour l’encadrement et l’orientation. Le protocole proposé prévoit aussi le port obligatoire de masque par chaque candidat, la mesure de la température des candidats par les encadreurs, l’exploitation de tous les accès de l’établissement et la dotation des centres en eau et en savon. Par ailleurs, la Sûreté de wilaya a mis en place un dispositif de sécurité à l’occasion de cet examen de fin d’année, en assurant tous les moyens humains et matériels pour le bon déroulement des épreuves. R. R.

