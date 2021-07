Le taux de réussite aux épreuves du baccalauréat session 2021 a atteint les 44,29% et concerne les candidats scolarisés uniquement. En effet, 1 906 candidats sur les 4 303 présents à l’examen de fin de cycle secondaire iront à l’université dans la wilaya de Béchar. Aussi, la Direction de l’Education de cette région du Sud-Ouest du pays a enregistré plusieurs lauréats à cet examen. Le premier a obtenu 18,38, il s’agit de Kadri Nahaouand, du lycée Yaïch-Boudjemaa au centre-ville de la capitale de la Saoura. Il est suivi par Ghazali Ahmed Jawad, du lycée El Beirouni, avec une note de 17,65/20 et la troisième place a été obtenue par Acid Younès du lycée Abi Hamad-Al Ghazali. Selon la Direction de l’Education de Béchar, tous ces lauréats sont des élèves de la filière des sciences expérimentales. Les résultats, jugés insuffisants par les parents d’élèves et les enseignants, sont dus à plusieurs facteurs, le manque de décisions lors du contrôle des établissements scolaires, les absences répétées des élèves et des enseignants et l’influence négative des cours de soutien… R. R.

