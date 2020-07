Pour sa deuxième session criminelle ordinaire, pour l’année judiciaire 2020, 44 affaires sont inscrites au rôle du Tribunal criminel, près la Cour de Béchar, qui a entamé la session le 23 juin et qui continuera à siéger jusqu’au 21 juillet 2020. Le programme en notre possession, obtenu auprès du Parquet général près la Cour de Béchar, fait état de 16 affaires liées au trafic de drogue et de psychotropes et 24 affaires allant de vols qualifiés et association de malfaiteurs au faux et usage de faux dans de documents officiels en passant par des affaires d’atteinte à la pudeur et de viols. Les autres affaires qui seront enrôlées au cours de cette session sont liées aux coups et blessures et homicides volontaires. A noter l’absence d’affaires liées à la corruption, le trafic d’influence, le terrorisme ou encore le blanchiment d’argent.

Articles similaires