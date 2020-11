Les éléments de la brigade de la Police d’urbanisme et de protection de l’environnement (PUPE), relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, en coordination avec les différents partenaires ont effectué 7 sorties sur le terrain et participé à 4 séances de travail avec les autorités locales, au cours du mois d’octobre dernier. Durant la même période, la PUPE a enregistré 39 infractions liées aux constructions sans permis et sans autorisation dont les dossiers ont été transférés à la justice et aux autorités locales compétentes. En matière d’environnement et de santé publique, la police a sévi contre les infractions aux règles d’hygiène et d’environnement avec 32 opérations. Selon les responsables de la cellule de communication et des relations générales de ce corps de sécurité à Béchar, ces infractions concernant le dépôt, le jet et l’abandon de déchets inertes provenant de l’exploitation des carrières, mines, travaux de démolition, de construction et de rénovation, l’obstruction de la voie publique, la pratique d’une activité commerciale sans registre de commerce ou autorisation et vente de marchandise dans des lieux publics . Lors de ces opérations, la PUPE a procédé à la saisie de 12 balances électroniques chez des revendeurs illégaux. R. R.

