Les éléments de la Brigade régionale de lutte contre la contrebande et les drogues des Douanes algériennes de Béchar ont procédé, ces derniers jours, à la saisie de 241 téléphones portables au niveau du barrage fixe de Ben Ziregue (50 km au nord de Béchar), a-t-on appris auprès des responsables de la sous-direction de l’informatique et de la communication de la Direction régionale des Douanes de Béchar.

Selon la même source, cette saisie a été effectuée, suite à la fouille d’un bus de marque Higer. Au cours de cette opération, la marchandise et le moyen de transport ont été saisis et un dossier de contentieux a été établi par les douaniers. L’amende encourue de cette saisie est de 104 550 000 DA.R. R.

