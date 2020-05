Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus (Covid-19), le non-respect du confinement partiel, les forces de la police ont procédé à l’application de la loi pour faire respecter les consignes de sécurité du confinement. Le bilan établi par les éléments de police relevant de la sûreté de wilaya de Béchar, depuis le 05 avril, fait état de l’arrestation de 1473 individus, pour non-respect des horaires de confinement partiel, interdisant le déplacement de toute personne hors de son domicile de 19 H au lendemain à 07 H, décidées par les hautes autorités du pays et ont mis en fourrière 221 véhicules et 169 motocyclettes. Selon les responsables de la cellule de communication et des relations générales de la sûreté de wilaya de Béchar plusieurs opérations de désinfections ont été entamées par les services de police au niveau des places publiques, rues et ruelles, suivies de campagnes de sensibilisation contre la propagation du Covid-19. R. R.

