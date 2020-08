Dans le cadre de la lutte contre les activités des réseaux criminels dans le domaine de la commercialisation de drogues, les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention (BRI), relevant de la Sûreté de wilaya de Béchar, ont traité deux affaires distinctes. La première opération a eu lieu, ces derniers jours, suite à des informations parvenues à la police faisant état de stockage de psychotropes par un individu, âgé d’une trentaine d’années, au niveau de son domicile familial. Aussitôt alertés, les agents du corps de sécurité ont procédé à son arrestation. La perquisition de son domicile a permis aux policiers de saisir 90 comprimés de psychotropes et une somme de 11 000 DA. Dans une autre affaire traitée par la BRI, les éléments de cette brigade ont arrêté un autre suspect en possession de 14 comprimés de psychotropes et une somme de 4 000 DA. La perquisition du domicile de ce dernier a permis aux agents de saisir 10 comprimés psychotropes. Présentés au Parquet, les deux individus ont été écroués par le magistrat instructeur, près le tribunal de Béchar, pour détention et proposition à la vente de comprimés de psychotropes.R. R.

