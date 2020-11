Les éléments de la Brigade mobile des Douanes algériennes de Tindouf ont procédé, ces derniers jours, à la saisie de 100 téléphones portables au niveau du Point kilométrique 38 de la RN 50, a-t-on appris auprès des responsables de la sous-direction de l’informatique et de la communication de la Direction régionale des Douanes de Béchar. Selon la même source, la marchandise saisie est constituée de 30 téléphones portables de type Redmi 9, 10 de Redmi note 95, 30 de type pro note 8 et 30 de type Samsung 215. Selon la même source, cette saisie a été effectuée, suite à la fouille d’un tracteur routier de marque Renault muni d’un réservoir de marque Sonacome. Au cours de cette opération, la marchandise et le moyen de transport ont été saisis et un dossier de contentieux a été établi par les douaniers. L’amende encourue de cette saisie est de 52 800 000 DA. R. R.

