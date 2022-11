Après la série « Tango », l’auteur de BD Matz et le dessinateur Xavier Philippe reviennent, en 2022, avec « Le Serpent et Le Coyote », un one-shot formidable et sans concessions sur un vieux mafieux repenti, désireux de se faire oublier de ses anciens partenaires.

Par Rouchdi BERRAHMA

Cette bande dessinée est du genre action et aventure, compte 144 pages couleurs et éditée en septembre 2022 par Le Lombard. Etats-Unis, les années 70’. Joe, un voyageur solitaire se balade en camping-car, en plein Far West. Il fait la rencontre d’un petit coyote qu’il prend pour un chien. L’animal est un peu bavard mais il sait écouter. C’est une belle coïncidence car Joe a beaucoup de choses à raconter. Il s’appelle réellement Giuseppe et il est l’unique témoin d’un procès très important pour le FBI. De fait, il doit être protégé par les fédéraux, dans le cadre du récent programme sur les témoins, le Witsec. Mais le bon vieux Joe n’a pas encore pris de décision, et il a tout le temps d’y penser durant sa balade dans le désert.

Certains se mettront en travers de sa route (mafieux, truands, hommes de loi, anciens amis plus ou moins fréquentables…) Mais Joe sait les affronter, car ceux qui croisent le chemin de l’ancien caïd ont tendance à voir leur espérance de vie se réduire dangereusement… Voici donc une bande dessinée sur l’Amérique des road-trips comme on la dessine si bien dans la BD franco-belge.

Le scénario peut paraître cinématographique et déjà vu, à mi-chemin entre un western de Sergio Leone et un gangster film de Martin Scorsese, avec une trame narrative tissée autour du Witsec, le programme américain de protection des témoins. Néanmoins, il faut bien avouer que le couple Matz/Xavier a fait un travail merveilleux tant au niveau « dessins et couleur », qu’au niveau « dialogues », le tout dans un rythme lent, comme une balade en camping-car sur les routes de l’Arizona. Les nombreux flashbacks permettent au lecteur de bien comprendre l’histoire du bon vieux Joe. « Le Serpent et Le Coyote » est un western moderne indispensable. A découvrir vraiment.



Biographie

Né en 1967, Matz a grandi à la Martinique, puis à Paris. Il a publié une soixantaine d’albums de bandes dessinées. La série “Le Tueur”, dessinée par Luc Jacamon, a été publiée dans une douzaine de pays, nommée deux fois aux Eisner’s à San Diego et portée à l’écran par David Fincher, avec Michael Fassbender dans le rôle principal. La série Du Plomb dans la tête”, dessinée par Colin Wilson, a été adaptée au cinéma en 2012 par Walter Hill avec Sylvester Stallone. Matz a aussi, sous son vrai nom, Alexis Nolent, publié un roman, La Nuit du Vigile”, aux éditions Rivages/Noirs, traduit plusieurs romans anglais et américains, écrit pour la télévision et le jeu vidéo, en participant notamment à l’écriture de jeux mondialement connus comme Splinter Cell, Assassin’s Creed, Far Cry, Rainbow Six, Ghost Recon, etc.

En 2017, il publie le premier tome de “Tango”, sa nouvelle série à succès aux côtés de Philippe Xavier. Matz partage son temps entre Paris, le Sud-Ouest, la Martinique et rêve d’autres voyages aux quatre coins du monde, pour écrire tout un tas de nouvelles histoires. n