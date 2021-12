Il y a des joueurs dont il ne vaut mieux pas se séparer, et Robert Lewandowski en fait partie. Arrivé au Bayern Munich en 2014 en provenance du Borussia Dortmund, le buteur polonais est dans une forme étincelante depuis quelques mois. Déjà exceptionnel en 2020-2021 (48 buts et 9 caviars en 40 apparitions), le joueur aujourd’hui âgé de 33 ans fait encore des ravages sur les pelouses de Bundesliga et européennes, avec tout simplement 30 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues en 25 matches, le tout en seulement une moitié de saison. L’international polonais (128 sélections, 74 réalisations) est tout simplement sur un nuage même si le Ballon d’Or lui a échappé, tout comme le trophée du meilleur joueur de l’année décerné aux Globe Soccer Awards lundi soir, qui est revenu à Kylian Mbappé. Qu’importe, le natif de Warszawa continue ses performances exceptionnelles et le Bayern Munich travaille forcément sur une prolongation de contrat, alors que le bail actuel termine en juin 2023. Mais les discussions sur le sujet traînent un peu, et le principal concerné n’a pas rassuré au moment d’en parler.



« Bien faire sur le terrain»

«Mon avenir ? Je peux encore jouer pendant de nombreuses années. Je n’ai pas pensé à l’avenir, tout se passe bien et nous nous concentrons sur les objectifs de cette saison. Je suis habitué aux rumeurs. Je suis concentré sur mon parcours et sur le fait de bien faire sur le terrain. J’ai découvert il y a longtemps que je n’ai pas besoin de lire les journaux et que l’important est d’être heureux là où je suis», a lâché Robert Lewandowski dans des propos relayés par AS, laissant donc un peu la porte ouverte à toutes les possibilités.

Pas question d’en savoir plus sur l’avenir du principal concerné pour le moment mais une chose est certaine : il ne prendra pas sa retraite prochainement. «J’aime jouer et aller à l’entraînement. Dès que je me réveillerai et que je serai trop paresseux pour aller m’entraîner, je commencerai à réfléchir pour savoir si je dois continuer ou non», a enchaîné l’ancien élément offensif du BvB.

Articles similaires