Qui arrêtera Lewandowski ? Le buteur du Bayern a réussi hier un triplé contre Francfort, balayé 5-0, et a permis à Munich de rester à un point de Leipzig, également vainqueur et toujours leader de la Bundesliga. Le Polonais porte son total à 10 buts en cinq journées de championnat. De son côté, le RB Leipzig toujours invaincu s’est défait à la 77e minute sur penalty (2-1) d’un Hertha Berlin accrocheur et compte désormais 13 points.

Le Bayern, qui a marqué 26 buts en cinq matches mais a concédé une défaite, suit à une longueur (12 pts). Dortmund, 9 pts, joue à 18h30 à domicile contre Schalke, dans un derby de la Ruhr d’ordinaire passionnel, mais cette année quasiment à huis clos, avec seulement 300 spectateurs autorisés au Signal Iduna Park.







