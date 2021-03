Robert Lewandowski a marqué un triplé samedi. Une véritable machine à buts ! Déjà auteur d’une saison 2019-2020 exceptionnelle (55 buts en 47 matchs toutes compétitions confondues), l’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski n’a pas baissé de rythme sur cet exercice. Toujours aussi redoutable à l’approche de la zone de vérité, l’international polonais multiplie les cartons pour s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Encore samedi, Lewandowski a sorti le grand jeu face à Stuttgart (4-0) en Bundesliga. Malgré l’expulsion d’Alphonso Davies dès la 12e minute, l’ancien buteur du Borussia Dortmund a participé à la démonstration de son équipe pour inscrire un triplé. Servi à trois reprises dans la surface, l’attaquant de 32 ans a été d’une efficacité redoutable avec un tacle puissant, une tête placée et une frappe en force. «C’est une grande tâche d’être toujours prêt. J’ai toujours faim. Quand vous êtes sur le terrain, vous essayez toujours de tout donner», a résumé Lewandowski au terme de la partie.



Le record de Müller en danger

Avec 42 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues, le Munichois «donne» effectivement tout sur les terrains. Grâce à un rendement d’un but toutes les 72 minutes, Lewandowski est d’ailleurs le buteur le plus efficace d’Europe devant Erling Håland (1 but / 80 minutes) et Luis Muriel (1 but / 80 minutes). Avec cet incroyable rythme, le Bavarois pourrait marquer l’histoire en Bundesliga cette saison. En effet, en 1971-1972, Gerd Müller a établi le record de buts sur un seul exercice : 40. Actuellement à 35 réalisations en championnat, Lewandowski dispose de 8 rencontres pour atteindre puis battre ce total. «Le record de Gerd Müller ? Je pense uniquement un match après l’autre. Je ne veux pas trop y penser. Nous avons encore beaucoup de rencontres importantes à disputer, y compris en Ligue des Champions», a terminé le natif de Varsovie. Du côté du Paris Saint-Germain, futur adversaire du Bayern lors des quarts de finale de la C1, on connaît déjà le danger numéro 1.

Articles similaires