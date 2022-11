Plus de 10.000 litres d’huile d’olive contrefaite ont été saisis suite à des descentes effectuées au niveau de trois ateliers secrets où l’huile de table au prix soutenu était mêlée à l’huile d’olive dans la commune d’Ouled Sellam dans la wilaya de Batna, a-t-on appris lundi auprès des services de la Direction de wilaya du commerce et de promotion des exportations. La même source a indiqué à l’APS que l’opération menée en coordination avec la brigade de gendarmerie nationale de la daïra de Ras Layoun est venue suite à des informations confirmées obtenues par l’inspection territoriale du commerce de N’gaous et relatives aux activités dans des ateliers d’huile d’olive frelatée. La même source a ajouté qu’un plan de descente a été élaboré permettant la découverte d’un dépôt où 211 bidons pleins de cinq litres d’huile de table et 1.566 autres vides de diverses marques ont été stockés. Il a été procédé à la saisie des quantités d’huiles y compris celles frelatées destinées à être écoulées sur le marché comme étant de l’huile d’olive pure, a ajouté la même source, avant de souligner que les mesures légales ont été prises à l’encontre des contrevenants.

