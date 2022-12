Une équipe de chercheurs du Centre national de recherche en archéologie (Alger) a repris depuis le 20 décembre courant les fouilles archéologiques sur le site historique de Lamasba en plein centre-ville de Merouana dans la wilaya de Batna, a indiqué lundi le directeur de la Culture et des arts, Ameur Berehou. Ces fouilles qui se poursuivront jusqu’au 15 janvier viennent compléter une première opération de fouilles menée du 19 au 30 juillet 2022 sur un site du centre-ville de Merouana en vertu d’une autorisation du ministère de la Culture et des Arts, a précisé à l’APS le même cadre. L’équipe d’archéologues du CNRA, dirigée par Dr. Wafia Adel, sont à la recherche de vestiges de cette antique cité Lamasba, selon la même source. Toutes les conditions nécessaires ont été mises en place par les autorités locales pour faciliter les tâches des chercheurs dont l’action s’inscrit dans le cadre de la valorisation et de la préservation du patrimoine culturel matériel de cette région, a ajouté le même responsable. Appelée durant la période romaine Lamasba, Merouana est une région riche en vestiges archéologiques qui, à son apogée au 3ème siècle, fut élevée au rang de municipalité. Des fouilles y ont été menées en 1984, 1986 et 1989, a rappelé la même source.

Articles similaires